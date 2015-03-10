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Suriye sınırında kaçak geçişe üç gözaltı

Suriye sınırında Güney Kore uyruklu üç kişi gözaltına alındı

10 Mart 2015 14:04

Kilis’te askeri yasak bölgeye giren Güney Kore uyruklu üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

İç karışıklığın sürdüğü Suriye sınırında kaçak geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten askerler, Elbeyli İlçesi Çıldıroba köyünde birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal eden Güney Kore uyruklu isimleri açıklanmayan üç kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi.

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