Suriye sınırındaIrak ordusuyla peşmergeler karşı karşıya geldi

Suriye'ye çıkış kapısını peşmergelerden devralmak için bölgeye asker sevk edilmesi üzerine peşmergelerle Irak ordusu askerleri arasında gerginlik çıktı.

Irak'ın Suriye'ye çıkış kapısı olan Musul'a bağlı Zummar'ın kontrolünü devralmak için bölgeye asker sevk etti. Sabah saatlerinde sınır kontrolünü devralmak için gelen askerler ile peşmergeler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik nedeniyle Irak ordusuna ait birliğin Duhok'un Rabia ilçesinde konuşlandığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Cebbar Yaver, ''Bugün sabah saatlerinde Irak Ordusunun 10. Tugay'ına bağlı bir birlik Peşmergelerimizin denetiminde olan Rabia ve Şengal bölgesine geldi. Bize hiçbir şekilde bilgi verilmeden birliğin sevk edilmesini doğru bulmadığımızı ilettik'' dedi.

Peşmergeler ile bölgeye sevk edilen askerler arasında herhangi sıcak bir çatışmanın yaşanmadığını söyleyen Cabar Yaver, ''Konuşlandıkları bölge sorunlu bölgelerden biridir ve 2003 yılından bugüne kadar Peşmerge denetimi altında bulunmaktadır. Bu bölgelerde bugüne kadar herhangi bir sorun da yaşanmamıştır'' diye konuştu.