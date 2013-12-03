Suriye sınırında asker ateş açtı, 7 yaşındaki kız öldü

Suriye sınırındaki Kilis'te, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve askerin 'Dur' ihtarına uymayan Suriye uyruklu gruba ateş açıldı. Açılan uyarı ateşi sırasında mermiye hedef olan gruptakilerden 7 yaşındaki Ela Şık Nayıf, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre sınır hattındaki Oylum Köyü'nde devriye görevi yapan askerler, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan bir gruba 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan grup, defalarca uyarılmasına rağmen yasak bölgede ilerleyince askerler havaya uyarı ateşi açtı. Açılan ateş sonucu seken mermiye hedef olan Ela Şık Nayıf, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülen kız çocuğu, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ela Şık Nayıf'ın cesedi, otopsi için morga gönderildi.

Ülkelerine dönmek için İstanbul'dan Kilis'e geldiklerini belirten baba Bekri Şık Nayıf, sınıra yaklaştıklarında askerlerin kendilerini uyardığını ve bir süre sonra kızının yaralandığını gördüğünü söyledi.