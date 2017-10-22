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Suriye sınırında, 1154 kişi yakalandı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- GENEL Kurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, dün Suriye’den Türkiye’ye kaçak yolla giriş teşebbüsünde bulunan 1154 kişinin yakalandığı, ayrıca 17 elekt

22 Ekim 2017 21:34

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- GENEL Kurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, dün Suriye’den Türkiye’ye kaçak yolla giriş teşebbüsünde bulunan 1154 kişinin yakalandığı, ayrıca 17 elektronik malzeme ile 28 muhtelif malzeme ele geçirildiği duyuruldu.
Genelkrmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:
\"Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1154 şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda, 17 adet elektronik malzeme ile 28 adet muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.\"
KIRIKHAN\'DA BİR TERÖRİST YAKALANDI
Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bir diğer açıklamada ise Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde, Suriye\'den Türkiye\'ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan PKK/PYD mensubu bir teröristin  güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.

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