Suriye sınırına "Zeplin gözü"

Bakanlar Kurulu’nun Suriye sınırında alınacak önlemleri görüştüğü dünkü toplantısında “Zeplin gözü”nün de devreye girmesi konuşuldu. Zeplinler ABD'den satın alınacak.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın Başbakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre; sınırın kritik noktalarını havadan gözetleyecek şekilde zeplinler konuşlandırılacak. Havada sabit kalacak ve insansız hava araçlarının irtifalarından daha yüksekte konumlandıkları için çok daha geniş bir alanı gözetleme imkânına sahip olacak bu zeplinler, aynı sistemi Meksika sınırında yıllardır etkin bir şekilde kullanan ABD’den satın alınacak.

Ayrıca entegre fiziki sınır güvenlik sistemi çerçevesinde sınırın kritik noktalarına duvar örülecek, gelişmiş kamera, termal kamera, harekete duyarlı sensörlerle donatılmış tel örgü ve kara gözetleme radarları yerleştirilecek. Bu sistemler insansız hava araçları ve zeplinlerle entegre bir şekilde çalışacak.

Sınır bölgesinde bulunan Hatay, Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep illerindeki hudut alay komutanlıklarının sorumluluk bölgelerindeki ihtiyaçlar tespit edildi. Buna göre sınır güvenliği için ağırlıklı olarak modüler duvar inşası, kafes tel örgü, aydınlatma ihtiyaçları öne çıktı. Hudut alay komutanlıkları kendi bölgeleri içinde yer alan ve riskli olan sınır hatlarıyla ilgili ayrıntılı kilometre bilgileri verdi. Bu ihtiyaçların giderilmesi için 116 milyon liralık ek kaynağın sağlanması kararlaştırıldı. Kara, hava ve deniz dahil tüm Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlayacak entegre sınır güvenlik sisteminin maliyeti 4 milyar 283 bin lira olarak hesaplandı.

‘IŞİD’e katılan Türk sayısı bini aşkın’

Dünkü Bakanlar Kurulu’nda Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu da yabancı savaşçılarla ilgili ayrıntılı bir rapor sundu. Bu rapordaki bazı bilgiler şöyle:

-Irak ve Suriye’de DAEŞ ( IŞİD) saflarında Irak ve Suriyelilere ilaveten 24.000 yabancı terörist savaşçı tahmin edilmekte, bununla birlikte DAEŞ’in toplam mevcuduna ilişkin tahminler 40.000-70.000 arasında değişmektedir.

-Yabancı terörist savaşçıların önemli bölümü Avrupa ülkelerinden gelmektedir. Bunun yanı sıra Temmuz 2015 itibariyle DAEŞ terör örgütüne katılan, geri dönen veya ölen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 1000-1300 arasındadır.

-Şüpheli bulunan 3000’den fazla yabancı ülke vatandaşı Risk Analiz Birimlerince sorgulandı. Bu kişilerden 1000 kadarına giriş izni verilmemiş, ülke içinde tespit edilen 300’den fazla şahıs hakkında sınırdışı işlemi gerçekleştirilmiştir.

-108 ülkeden yaklaşık 16 bin kişinin ülkemize girişleri yasaklandı. Listede bulunanların yüzde 50’si Kuzey Afrika ve Ortadoğu kökenlidir. Yasaklıların yüzde 23’ü ise Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinin vatandaşlarıdır. Yüzde 23 Doğu Avrupa ve Asya kökenlidir.

-83 ülkeden 1600’den fazla şahıs yabancı terörist savaşçı şüphesiyle Türk topraklarında yakalanarak sınır dışı edildi. 2014’de bu sayı 520 civarındayken, 2015’in ilk yarısında sayı 570’e ulaşmıştır.