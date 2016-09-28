Suriye sınırına TOKİ seddi; dünyanın en uzun 3. duvarı örülüyor

Milli Savunma Bakanlığı ve sınır illerindeki valilikler tarafından Suriye sınırına yapılmaya başlanan 'güvenlik duvarı' için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da harekete geçti. Bugüne kadar 200 kilometresi tamamlanan duvarın geri kalan 711 kilometresini TOKİ, 5 ay içerisinde tamamlayacak. Böylelikle Suriye sınırına örülen duvar dünyanın en uzun 3. duvarı olacak.

Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine göre, duvarın, sınırdan kontrolsüz geçişleri engellemesi planlanıyor. Duvarın bölge ve Türkiye açısından çok önemli olduğuna işaret eden TOKİ Başkanı Ergün Turan, şu bilgileri verdi:

“Suriye sınırının 200 kilometresini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve valilikler kapatmıştı. TOKİ olarak 200 kilometresinin ihalesini yaptık, 400 kilometresinin de hazırlığını yapıyoruz. Yaklaşık 15-20 gündür ‘duvar örme’ çalışmalarını sürdürüyoruz. 700 kilometrelik sınır duvarını 5 ay içinde tamamlamış olacağız. Ulusal güvenliğimiz açısından Suriye ile sınırların güvenliğinin arttırılması çok büyük bir önem kazandı. Suriye sınırımızda devam eden duvarın tamamlanması ile sınırımız daha güvenli hale gelecek.”

Yüksekliği 3 metre

Duvarının Suriye sınırının tamamına örüleceğini belirten Ergün Turan, “Genişliği 2, yüksekliği 3 metre olan duvarların Hatay ve Şanlıurfa’daki önemli bir bölümü tamamlandı. Diğer hatlarda ise çalışmalar sürüyor. Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarların üzerlerine jiletli tel de çekiliyor” diye konuştu.

Yol da yapılıyor

Çekilen duvarın ‘portatif’ olduğunu da aktaran Ergün Turan, “Duvarı yarın başka bir yere taşıyabilecek şekilde inşa ediyoruz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek dayanıklı beton sınıfı kullanıyoruz” dedi.

TOKİ olarak işin sadece duvar kalıbı döküp monte etmek olmadığını da üzerine basa basa vurgulayan TOKİ Başkanı, “Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da aynı anda yapıyoruz” dedi. MSB ve valilikler tarafından daha önce yapılan 200 kilometrelik bölümün geçişleri ciddi anlamda engellediğini de söyleyen Turan, “Bu anlamda etkili bir yöntem. Sonuçta bir insanın 3 metrelik bu duvarı aşması mümkün değil” diye konuştu. Turan, ayrıca sınıra duvar projesi kapsamında önemli bir istihdam yaratıldığını da aktardı.

Mayınlı arazi ve coğrafik koşullar

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptıkları işin son derece ağır ve zahmetli olduğuna dikkat çekerek, “Gerek arazi koşulları, gerek mayınlı arazi gerekse sevk-idare işlemleri yapılan işin büyüklüğünü gösteriyor” dedi. Beş şantiyenin her birinde; günde 200 ile 250 arası devasa beton blok kalıplara döküldüğünü anlatan Turan, “Bu bloklar, TIR’larla sınır bölgesine sevk ediliyor. Sınır dediğiniz yerde yol falan yok. TOKİ olarak yolu da biz açıyoruz. Yaptığımız iş kolay bir iş değil. Mayınlı arazilerde çalışıyoruz” dedi.

Dünyada başka bir örneği yok

200 kilometrelik ilk hat ihalesinin ardından şimdi diğer hatlara dair ihalelerin yapılacağı bilgisini aktaran Turan, “Tüm ihaleleri halledip sınırı kapatacağız. Yarın bir gün ihtiyacımız olmazsa sınırı kaldırmamız sadece iki ay sürecek. Bir ülkeyle 900 kilometre sınırınız var. Dünyada tek ülkeyle böyle bir sınırın fazla bir örneği yok” şeklinde konuştu.