Suriye sınırına örülen ‘duvar’ bitti, ‘kulekol’lar yapılıyor

Suriye iç savaşından sonra Türkiye-Suriye sınır güvenliğini sağlamak için 688 kilometre uzunluğunda duvar örüldü. Bu duvar dünyanın en uzun 3'üncü duvarı olma özelliğini taşıyor.Tüm bu önlemlerden sonra şimdi de sınır hattını kontrol etmek amacıyla 15 metre yüksekliğinde ve 7 metre çapında 21 tane ‘kulekol’ inşa ediliyor.

Türkiye-Suriye sınırındaki 688 kilometrelik duvar ve İran sınırında yapımına başlanan 144 kilometrelik sınır duvarından sonra yüksekliği 15 metre, çapı 7 metre olan, “kulekol” adı verilen gözetleme kulelerinin inşasına başlandı.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre sınır duvarının arasına belli aralıklarla yerleştirilecek yüksek güvenlikli gözetleme kulelerinde, 10 kişilik bir askeri tim her türlü ihtiyacını karşılayıp yaşamını sürdürebilecek. Acil durumlara müdahale için güvenlik hattı boyunca 10 kilometre aralıklarla pasavan yollar da yapılıyor.

Yüksek güvenlikli duvarda ikinci aşama

Terörle mücadele tedbirleri kapsamında sınır hattında yüksek güvenlikli duvar örme projesinde ikinci aşamaya geçildi. Güvenlik duvarı, ağırlıklı olarak düz bir hat şeklinde ilerleyen Suriye sınırına örüldü. Daha önce yaklaşık 250 kilometresi valilikler tarafından yapılan duvar örme işini TOKİ üstlendi ve hızlı bir şekilde duvarın tamamı bitirildi.

TOKİ, Suriye sınırında 688 kilometre uzunluğundaki duvarı bitirdikten sonra İran sınırında 144 kilometrelik sınır duvarının inşasına başladı. Şimdi bu duvarın arasına yüksekliği 15 metre, çapı 7 metre olan “kulekol”lar yapılıyor. Suriye’den yasadışı geçişlerin ve terörist sızmalarının önlenmesi, sınırın daha güvenli hale getirilmesi açısından projeye büyük önem veriliyor.

Gaziantep ve Kilis illerindeki sınır hattına toplam 21 adet kulekol yapılacak. Bunların 18’i Kilis-Gaziantep hudut hattında, 3’ü ise Gaziantep- Karkamış hudut hattında yer alacak. Kulekolların yanı sıra özellikle mayınlı bölgelere ve DEAŞ’ın çekilirken el yapımı patlayıcı döşeyerek tuzaklama yaptığı yerlere pasavan yollar inşa ediliyor.

10 kilometre aralıklarla yapılacak

Yerine göre değişmekle birlikte 10 kilometre aralıklarla yapılacak bu yollar sayesinde riskli araziden geçerek güvenlik duvarına ulaşacak askerler, sınır hattı boyunca istedikleri noktaya müdahale edebilecek.

5 katlı olacak

Askerlerin ihtiyaç duyacağı her türlü malzeme, kulekolların içinde yer alacak. Zeminle birlikte 5 kattan oluşacak gözetleme kulelerinin zemin katında duş ve silahlık bulunuyor. 1’inci kat sistem odası olarak tasarlandı. Atış mazgalları da olan kulekolların camları kurşun geçirmez.