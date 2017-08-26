Suriye sınırına obüs ve ZPT sevkiyatı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TERÖR örgütü PYD kontrolündeki Suriye\'nin Afrin İlçesi\'ne komşu Kilis\'e 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevkiyatı yapıldı.

Suriye\'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin İlçesi\'ne komşu olan Kilis\'e, batı illerinden 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı sevk edildi. Obüsleri taşıyan çekiciler ile zırhlı personel taşıyıcılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırdaki 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’na götürüldü. Obüslerin, sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

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