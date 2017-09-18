Suriye sınırına mısır ve ayçiçeği ekimi yasaklandı

Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)- HATAY Valiliği, Suriye sınırındaki askeri yasak bölgelerdeki tarım alanlarında, sınır emniyetini zafiyete uğratacak olan mısır ve ayçiçeği gibi uzun boylu tarım ürünlerinin ekiminin yasak olduğu bildirildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1\'inci ve 2\'nci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde kısa boylu ürünlerin ekiminin yapılabileceği kaydedildi. Açıklamada şöyle dendi:

\"Sınırın 200 metre ilerisine kadar pamuk ve patates gibi kısa boylu ürünlerin haricinde, mısır ve ayçiçeği gibi sınır emniyetini zafiyete uğratan bitkilerin ekiminin yapılmasına izin verilmeyeceği genelge ile bildirilmiştir. Kanun Hükmünde Kararnamede verilen yetkiye istinaden, 1\'inci ve 2\'nci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerine ekimi yasaklanan mısır ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin yanında sınır emniyetini zafiyete uğratan zeytin, incir, ceviz gibi tarım ürünü veren ağaçlarında ekimi yasaklanmıştır. Sınır ilçe Kaymakamlıkları tarafından, ekimi yasaklanan tarım ürünlerinin 1\'inci ve 2\'nci derece askeri yasak bölge içerisinde bulunan tüm arazi sahiplerine tebliğ edilecektir. Alınan kararlara uygun olmayan ekimler Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden sağlanan araçlarla sökülecektir. 1\'inci ve 2\'nci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde, yukarıda anılan kanun hükümleri ile titizlikle uygulanması sağlanacaktır.\"



