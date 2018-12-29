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Suriye sınırına büyük askeri sevkiyat

Tank ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) gibi askeri araçlardan oluşan konvoy, sınıra takviye amacıyla gönderildi

29 Aralık 2018 14:34

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den ABD askerinin çıkacağını duyurması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın olası Münbiç harekâtına ilişkin bir süre daha bekleneceğini söylemesinin ardından sınır hattında hareketlilik devam ediyor.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya geldi. Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) gibi askeri araçlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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