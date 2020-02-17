Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine mühimmat, zırhlı personel taşıyıcı araç (ZBT), askeri tırlara yüklenmiş obüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Öğle saatlerinde Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen çok sayıda mühimmat dolu araç ve zırhlı personel taşıyıcı araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Çok sayıda obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar ise güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. (İHA)