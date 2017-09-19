Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı. Askeri araçlar, jandarma ekiplerinin eskortluğunda kente getirildi.

Konvoyda 8 obüs yüklü tır ile zırhlı personel taşıyıcı araçların bulunduğu belirtildi.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Dün de Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen iş makineleri ile zırhlı askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştırılmıştı.

Askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı belirtilmişti.