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Suriye sınırı zeplinle gözetlenecek

Balonlu gözetleme sistemi, havadan tespit, teşhis, tanıma ve takip yapabiliyor. Sistem, takip edilecek hedefi otomatik olarak ya da operatör tarafından seçilebiliyor

16 Nisan 2014 13:12

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele ve hudut güvenliğinde Türkiye’de bir ilk olacak ‘Amerikan modeli’ne geçiyor. Uzun zamandır tartışılan, sınırların zeplinle gözetlenmesi projesi hayata geçiyor.

Vatan gazetesinden Levent İçgen’in haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gözetleme balon sistemlerini envantere alma çalışması başlattı. Başta ABD, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkeler tarafından sınır güvenliği, operasyonel ihtiyaçlar, komuta kontrol ile keşif ve gözetleme maksatlı kullanılan kurşun geçirmez özellikli “Güdümlü Balon Sistemi- Aerostat” geliştirme çalışmalarını tamamlayan TSK, bu yeteneğini başta sınır hattı olmak üzere operasyonel olarak kullanacak. Sistem, tedarik süreci tamamlandıktan sonra 2015 yılı içinde başta hudut güvenliğinden sorumlu Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlayacak.

Balonlu gözetleme sistemi, havadan tespit, teşhis, tanıma ve takip yapabiliyor. Sistem, takip edilecek hedefi otomatik olarak ya da operatör tarafından seçilebiliyor. İstihbarat toplama amacıyla kullanılacak balonlara termal kamera ve sensörler yerleştirilecek. Balonlardan alınan görüntüler anında komuta merkezine aktarılacak.

 

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