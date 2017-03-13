Suriye Savaşı: '2016 Suriyeli çocuklar için en kötü yıldı'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye Savaşı'nda 2016 yılının daha önceki yıllara kıyasla en çok çocuk ölümünün gerçekleştiği yıl olduğunu duyurdu.

UNICEF'in yayımladaığı rapora göre, en az 652 çocuk hayatını kaybetti, bu çocukların 255'i bir okul yakınındaydı. Bu, 2015 yılından yüzde 20'lik bir artışa işaret ediyor.

Rakamlar sadece resmi olarak doğrulanmış ölümleri kapsıyor, yani asıl rakam çok daha yüksek olabilir.

UNICEF ayrıca 850 çocuğun da savaşçı yapıldığını söylüyor.

Rapora göre bu rakam 2015'tekinin iki katı. Savaşçı yapılan çocukların kendilerini artan bir şekilde cephe hattında ya da infaz memuru, intihar bombacısı ya da hapishane muhafızı olarak buldukları belirtiliyor.

UNICEF Orta Doğu ve Afrika Direktörü Geert Cappelaere, Suriye'nin Humus kentinden yaptığı açıklamada "Suriye'de milyonlarca çocuk her gün saldırıya uğruyor, hayatları altüst oldu" dedi.

Suriye'de altı yıldır devam eden iç savaş nedeniyle altı milyon çocuk insani yardımlara bağlı olarak hayatta kalıyor.

UNICEF yaklaşık 2,3 milyon çocuğun ülkeden kaçtığını, ancak ulaşılması zor olan bölgelerde, 280 bini kuşatma altında olmak üzere toplam 2,8 milyon çocuğun olduğu belirtiliyor.

Kuruluşa göre, Suriye'de çocukların üçte ikisi ya sevdiklerinden birini kaybetmiş, ya evlerinin bombalanmasına tanık olmuş ya da savaşta yaralanmış.