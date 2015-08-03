Suriye savaş uçağı Türkiye sınırına düştü; 35 ölü

Suriye'ye ait bir savaş uçağı, Türkiye sınırındaki İdlib vilayetine bağlı Eriha kasabasına düştü. Hatay sınırına yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta gerçekleşen olayda 35 hayatını kaybettiği belirlendi.

Eriha'daki sivil savunma yetkilisi Rami Kurabi, yaptığı açıklamada, "Esad güçlerine ait bir savaş uçağının İdlib'in Eriha ilçesindeki çarşıya düşmesi sonucu 35 sivilin yaşamını yitirdiğini, 120 kişinin de yaralandığını" ifade etti.

Uçağın düştüğü yerde altı binanın tamamen yerle bir olduğunu söyleyen Kurabi, sivil savunma ekiplerinin çok sayıda ölü ve yaralıyı yıkılan binaların enkazından çıkardığını belirtti.

'Mekanik arıza' iddiası



AFP'nin haberine göre, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Rami Abdülrahman, kasabayı bombaladıktan sonra düştüğü öne sürülen uçakla ilgili, "Alçaktan uçarken mekanik bir arıza yaşadı" iddiasında bulundu.

Associated Press, bir dönem Esad rejiminin kalelerinden olan Eriha'nın Mayıs ayında muhaliflerin eline geçtiğini belirtti. Ajansa konuşan kaynaklar, uçak düştüğü sırada, kasabanın Esad güçlerinin saldırısı altında olduğunu ifade etti.

13 yaralı Türkiye'de

Öte yandan, Suriye'de rejim birliklerinin, İdlib kenti kırsalına düzenlediği hava saldırılarında yaralanan 13 Suriyeli'nin, Hatay'da tedavi altına alındığını bildirildi.

Saldırılarda yaralanan 13 kişi, yakınları tarafından Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirildi. Sağlık ekiplerince burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Hatay'daki hastanelere sevk edildi.