Suriye, "Savaç uçağını düşürdük" dedi, İsrail yalanladı

Suriye ordusu, ülkenin güneyindeki Kuneytra'da bir İsrail savaş uçağını ve insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. İsrail ordusu da, uçağın karadan havaya füzeyle vurulmaya çalışıldığını ancak herhangi bir kayıplarının olmadığını duyurdu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir uçak, Kuneytra'daki Suriye ordusu hedeflerine saldırı düzenledi. Saldırının ardından uçak düşürüldü. Suriye ordusunun uçağın yanı sıra bir de insansız hava aracı düşürdüğü belirtildi.

İsrail'den yalanlama

Haaretz'in haberine göre İsrail ordusu, savaş uçağına bir karadan havaya füzeyle bir saldırı olduğunu ancak füzenin uçağı vuramadığını açıkladı.

Kuneytra, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin sınırında bulunuyor. İsrail ordusu, dün Golan Tepeleri'nde Suriye rejimine ait bazı askeri hedefleri vurduğunu duyurmuştu