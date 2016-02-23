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Dünya

Suriye: Şam ve Humus'taki bombalı saldırıların arkasında Türkiye var!

Esad'ın başında olduğu Suriye yönetimi, Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek Türkiye ve Suudi Arabistan’a karşı caydırıcı ve cezai önlemler alınmasını istedi

23 Şubat 2016 18:22

Suriye Arap Cumhuriyeti, önceki gün başkent Şam ve Humus’ta meydana gelen ve 150′den fazla kişinin ölümüne, 178 kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırılardan Türkiye ve Suudi Arabistan’ı sorumlu tuttu. Bombalı araçlarla ve bazıları da intihar eylemi şeklinde gerçekleşen saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Suriye haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı dün BM Genel Kurulu’na ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’a iki ayrı mektup göndererek, “Bu eylemleri gerçekleştiren teröristler Türk ve Suudi rejimlerinin Suriye topraklarındaki gerçek maşalarıdır” dedi. Mektupta, patlamaların, Türk ve Suudi rejimlerinin sorunun çözümüne yönelik diplomatik çabaları engelleme girişimi olduğu iddia edildi. Suriye’nin mektubunda, BM Güvenlik Konseyi’nin her iki kentteki eş zamanları saldırıları kınaması ve özellikle de Türkiye ve Suudi Arabistan’a karşı caydırıcı ve cezai önlemler alması istendi.

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