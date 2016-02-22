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Dünya

Şam ve Humus'taki saldırılarda 140 kişi öldü

İki kentteki saldırıları da IŞİD üstlendi

22 Şubat 2016 09:13

Suriye devlet haber ajansı beşkent Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeynep bölgesinde, en az 4 bombalı saldırıda 83'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye'deki en önemli Şii türbesi kabul edilen Seyyide Zeynep türbesinin bulunduğu semtteki saldırılarda 178'den fazla kişi de yaralandı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Şam'daki saldırı öncesi Humus kentinde de iki bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 57 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişinin de yaralandığı haber veriliyor. Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerin çoğunun siviller olduğunu duyurdu. İki kentteki saldırıları da Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.

Humus 2011'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı ilk ayaklanmanın başlatıldığı yerlerden biriydi. Ancak kent şimdi yeniden Suriye ordusunun denetiminde. Saldırı, kentte ağırlıklı olarak, Esad'ın da mensubu olduğu Alevi azınlığın yaşadığı semtte düzenlendi.

Bu semtte daha önce de saldırılar düzenlenmişti. Saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

Bu sırada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın hava saldırılarıyla desteklediği rejim güçlerinin, son 24 saatte 50'den fazla IŞİD militanını öldürdüğünü duyurdu.

IŞİD militanlarının Halep'in doğusunda öldürüldüğü belirtildi.

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