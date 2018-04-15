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Ekonomi

Suriye saldırısı sonrasında milletvekilleri May'e tepkili

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Nisan (DHA) – Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Birleşik Krallık’ın ABD ve Fransa’yla ortak gerçekleştirilen Suriye saldırısında yer alması kararını veren Başbakan Theresa May’i, “Donald Trump’ın peşinden" git

15 Nisan 2018 14:05

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Nisan (DHA) – Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Birleşik Krallık’ın ABD ve Fransa’yla ortak gerçekleştirilen Suriye saldırısında yer alması kararını veren Başbakan Theresa May’i, “Donald Trump’ın peşinden\" gitmekle suçladı.
May, Birleşik Krallık kuvvetlerinin Suriye\'ye yönelik ABD ve Fransa tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarına katılma emrini Parlamento\'ya danışmadan vermesi nedeniyle tepki topladı.
May, Suriye\'ye yönelik olarak, ABD ve Fransa\'nın yanında saldırıya katılma kararı almasına ilşkin olarak, kararın insani nedenler göz önüne koyularak alındığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Saldırıyı başarıyla gerçekleştirdi. Fransa ve Brileşik Krallık’a bilgelik ve güçlü askeri destekleri için teşekkür ederim. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev tamamlandı!” diye teşekkür etmişti.
ABD, Fransa ve Birleşik Krallık tarafından alınan karar Rusya, Çin ve Bolivya tarafından desteklenmezken, Birleşik Krallık meclis üyeleri de May’in saldırı kararını almadan önce meclise danışmamasının yanlış olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.
Corbyn, May’in Pazartesi gününe kadar meclisin toplanmasını beklemesi gerektiğini belirterek, “Bombalar kimsenin hayatını kurtarmayacak veya barış getirmeyecek. ABD Savunma Sekreteri James Mattis’in de doğruladığı gibi yasal olarak sorgulanabilir olan bu eylem ilerlemeyi riske atıyor” dedi.
İşçi Partisi Milletvekili John Woodcock ise, “Birleşik Krallık kuvvetlerinin Suriye’de kimyasal silah kullanan Esad rejimine karşı müttefik ülkelerle bir araya gelmesinin doğru olduğunu” fakat Başbakan May’in “bu kararı almadan önce neden mecliste oylanmasını istemediğini” açıklaması gerektiğini vurguladı.

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