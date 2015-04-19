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Dünya

Suriye: Rojava'nın özerkliği için Kürtlerle konuşmaya hazırız

Rojava’daki Kürt partilerini olağan karşıladıklarını söyleyen Bakan Haydar, 'Suriye’de Kürt bayraklarının çekilmesi bizim için sorun değil' dedi

19 Nisan 2015 17:50

Suriye hükümetinden Rojava’da yaşayan Kürtlere yönelik ‘açılım’ hamlesi geldi. Dört yıldır kanlı bir iç savaşın içinde olan Suriye’de, hükümet ile silahsız muhalifler ve ılımlı gruplar arasında diyalog kurmak için oluşturulan “Ulusal Uzlaşma Bakanlığı” görevini yürüten Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, Rojava için özerkliği müzakere edebilecekleri mesajını verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan özerk bölgesinden yayın yapan Rûdaw’a konuşan Ali Haydar, Kürtlerin Rojava olarak adlandırdığı Suriye Kürdistanı için "özerklik konusunu görüşmeye hazır olduklarını" söyledi.

Rojava’daki Kürt partilerini olağan karşıladıklarını söyleyen Bakan Haydar, “Suriye’de Kürt bayraklarının çekilmesi bizim için sorun değil” dedi.

Amude’de geçtiğimiz ay Kürt yetkililerle bir araya gelen Haydar, “Suriye Hükümeti özerklik meselesini görüşmeye hazır çünkü bu proje hala bir düşünce aşamasında, kesin karar değildir. Kürt yetkilileri görüşmede düşüncenin değişebileceğini dile getirdi” şeklinde konuştu.

Amude ziyaretini değerlendiren Ali Haydar, “Amacımız Suriye yönetimi ve bölge halkı arasındaki kopukluğu kaldırmak ve daha geniş ve daha derin ilişkiler kurmak” ifadelerini kullandı.

 

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