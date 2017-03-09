Suriye rejimi Almanları da listelerine aldı

Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu NDR ve Suriyeli muhalif haber portalı Zaman al-Wasl Suriye rejimi tarafından muhalifleri izlemek için oluşturulan bir veri bankasına ulaştı. Medya kuruluşlarının haberine göre veri bankasında 152 farklı milletten insan hakkında 1 milyon 600 binden fazla kayıt girilmiş. Belgelerde aralarında siyasetçi, bilim insanı ve gazetecilerin de olduğu 500 Alman vatandaşının da ismi yer alıyor. Suriye makamları belgelere göre bu şahısların izlenmesini istedi, şahıslara ülkeye giriş yasağı getirildi ve haklarında yakalama emri çıkartıldı. NDR Alman, İngiliz ve Fransız vatandaşlarının adlarının olduğu listelerin ellerinde olduğunu açıkladı.

Die Zeit için çalışan Alman gazeteci Wolfgang Bauer, Zenith dergisi genel yayın yönetmeni Daniel Gerlach, film yapımcısı Marcel Mettelsiefen'in yanı sıra Bilim ve Siyaset Vakfı Direktörü Volker Perthes adı listede yer alanlar arasında. Alman devlet televizyonu ARD için de çalışan İsviçreli televizyon muhabiri Kurt Pelda hakkında da Suriye askeri istihbarat servisi tarafından 2013 yılında iki kez yakalama emri çıkartıldığı belirtiliyor. Ülkedeki sayısız insan hakları ihlalinden sorumlu tutulan askeri istihbaratın kendisine ait hapishaneleri olduğu belirtiliyor.

Belgelerle ilgili olarak NDR'e konuşan gazeteci Kurt Pelda "Bu, rejimin yüzünü daha doğrusu iğrenç suratını gösteriyor" yorumunu yaptı. Pelda "Bu vahşi, totaliter bir rejim. Bunu bu kağıtlar açık bir biçimde gösteriyor. Hiç kimseye zararı olmayan onca gazeteci. Bunlar suçlu değil. Listede onlar var, onların gözaltına alınması ya da ülkeye girmemeleri isteniyor" dedi.

Suriye hükümetinin NDR'in konuyla ilgili sorularına yanıt vermediği belirtildi.

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AFP / EC, GA