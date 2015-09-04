Suriye pasaportu karaborsaya düştü

Alman gümrük görevlileri,
içinde Suriye pasaportları bulunan bir paket ele
geçirdiklerini duyurdu. Pasaportların sayısı konusunda bilgi verilmezken, belgelerin bir
kısmının sahte olduğunun tahmin edildiği, federal polis tarafından yapılan inceleme
tamamlandıktan sonra bir açıklama yapılacağı belirtildi.
Avrupa Birliği'nde dış sınırların güvenliğinden sorumlu kurumu olan Frontex, bir süre
önce Türkiye'de sahte Suriye pasaportlarının karaborsada satıldığı uyarısında
bulunmuştu.
Suriye'deki iç savaştan kaçtığını belgeleyen kişilerin Almanya'da yaptığı sığınma
başvurusu kabul ediliyor.