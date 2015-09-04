Suriye pasaportu karaborsaya düştü

Alman gümrük görevlileri,

içinde Suriye pasaportları bulunan bir paket ele

geçirdiklerini duyurdu. Pasaportların sayısı konusunda bilgi verilmezken, belgelerin bir

kısmının sahte olduğunun tahmin edildiği, federal polis tarafından yapılan inceleme

tamamlandıktan sonra bir açıklama yapılacağı belirtildi.

Avrupa Birliği'nde dış sınırların güvenliğinden sorumlu kurumu olan Frontex, bir süre

önce Türkiye'de sahte Suriye pasaportlarının karaborsada satıldığı uyarısında

bulunmuştu.

Suriye'deki iç savaştan kaçtığını belgeleyen kişilerin Almanya'da yaptığı sığınma

başvurusu kabul ediliyor.