Suriye Ordusu'nun Halep operasyonuda hava saldırıları

Suriye hükümetinin Halep'in muhalif güçlerin elindeki kesimlerini geri almak için saldırı başlatacağını duyurmasından sonra, kente yeni hava saldırıları düzenlendi.

Suriye ve Rus uçaklarının kentin doğusunu hedef aldıkları belirtiliyor. Bir kurtarma görevlisi saldırıyı "imha operasyonu" diye tanımladı.

Suriye hükümeti sivillere, muhaliflerin mevzilerinden uzak durma çağrısında bulundu.

ABD ve Rusya arasında, bölgedeki ateşkesi yenilemek yapılan görüşmelerde ise herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

Halep'i geri almak için başlatılan operasyon, muhaliflerin elindeki mevzilere günlerdir yapılan bombardımanın ardından duyuruldu.

Suriyeli gönüllü sivil savunma ve kurtarma grubu Beyaz Miğferliler, sabah saatlerinden bu yana kente onlarca hava saldırısı yapıldığını bildirdi.

Grup, bombardıman kurbanlarına yardım için kurulan dört merkezden üçünün çalışamaz hale geldiğini açıkladı.

El Cezire Haber Ajansı da kentteki bürolarının kısmen yıkıldığını bildirdi.

Dün gece geç saatlerde operasyonu televizyondan duyuran Suriye hükümeti Haleplilere "Terörist mevzilerinden uzak durmaları" çağrısı yapmıştı.

Suriye Ordusu kaynakları, hava saldırılarını bir kara operasyonunun izleyeceğini bildirdi.

AFP Haber Ajansına konuşan bir Suriye Ordusu yetkilisi "kara operasyonu başlamadan önce hava bombardımanının saatler ya da günler sürebileceğini ve zamanlamanın hava saldırılarından alınacak sonuçlara bağlı olduğunu" belirtti.

Ordu yetkilileri ayrıca, muhalif güçler de dâhil bölgeden kaçmak isteyenler için çıkış noktaları olacağını söyledi.

Çatışmasızlığın uzatılması için ABD ve Rusya'nın New York'ta yaptığı görüşmeler ise bir gelişme kaydedilemeden çöktü.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 'barış kapısını açık tutmaya çalışan tek taraf olamayacaklarını' belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Çatışmasızlığı sadece Esad hükümetinin uyması gereken bir kararmış gibi göstermeye çalışanlar oldu. Muhalifler de saldırıları durdurmalıydı" dedi.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görüşmeleri "uzun, sancılı ve umut kırıcı" olarak niteledi.

BBC'nin diplomasi muhabiri James Robbins görüş ayrılığının çok ciddi göründüğünü ve diyalog için çok az ortak zemin kaldığını belirtti.