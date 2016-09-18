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Dünya

Suriye ordusunu vuran ABD: Kazaydı

Saldırıda en az 62 asker hayatını kaybetti

18 Eylül 2016 02:57

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Deyr Ez Zor'da IŞİD'le savaşan Suriye ordusu mevzilerini vurduklarını itiraf ederken bombardımanların kazadan ibaret olduğunu öne sürdü.

Yazılı açıklama yayınlayan CENTCOM, IŞİD saldırısına ve onlarca Suriye askerinin ölümüne yol açan bombardımanın sorumluluğunu üstlenirken, 'IŞİD hedefleri vurulmak istenirken bir kaza meydana geldiğini' savundu.

Saldırıda en az 62 asker hayatını kaybederken, Rusya olayın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi'ne göre ise, saldırlarda en az 80 Suriye askeri yaşamını yitirdi.

 

 

 

 

 

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