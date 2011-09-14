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Dünya

Suriye ordusundan sınırda operasyon AMMAN (A.A)

14 Eylül 2011 16:43

-Suriye ordusundan sınırda operasyon AMMAN (A.A) - 14.09.2011 - Suriye ordusundan zırhlı kıtaların Türkiye sınırı yakınlarında operasyon düzenlediği bildirildi. Suriye'deki insan hakları eylemcileri, yüzlerce askerin onlarca zırhlı askeri araç ve güvenlik güçleri ile Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı silahlı kişileri  taşıyan otobüslerle, Cebel El Zaviye bölgesinde operasyon yaptığını söyledi. Eylemciler, bölgeye giriş çıkışları ve iletişim hatlarını kesen askerlerin, daha sonra buradaki kasabalar ve 10 köyde ağır silahlarla rastgele ateş açtığını ifade etti.

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