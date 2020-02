ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Suriye ordusu Münbiç yakınlarına konuşlanmaya başladı.

Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ın haberine göre, Şam yönetimi Münbiç'in kuzeybatısına askeri yığınak yapmaya başladı. Bölgeye tanklar, toplar ve askerler sevk edildi.

Reuters'a konuşan Suriyeli askerler "Yabancı güçlerden gelebilecek her türlü saldırıya her an yanıt vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.