T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Suriye ordusundan 'İsrail havadan ve karadan saldırdı' iddiası

Suriye ordusu, İsrail savaş uçaklarının ve karadan karaya füzelerinin başkent Şam yakınlarını vurduğunu duyurdu. Saldırının hedefinde ne olduğu açıklanmadı ancak muhalifler silah depolarınn hedef alındığını söylüyor.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye ordusu, İsrail'in başkent Şam yakınlarına havadan ve karadan saldırılar düzenlediğini söyledi.

Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in savaş uçaklarının ve karadan karaya füzelerinin Şam yakınlarındaki el Kuteyfah bölgesini hedef aldığını ve Suriye ordusuna ait bir uçağın vurulduğunu duyurdu. Ancak uçağın vurulmasına ilişkin bir kanıt sunulmadı.

Hedefin ne olduğuna dair bir netlik yok ama Suriyeli muhalifler silah deposunun hedef alındığını söylüyor.

Suriye ordusunun iddialarına ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının önce Lübnan hava sahasından saldırdığı, daha sonra İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'nden karadan karaya füze fırlatıldığı, füzelerin de Suriye ordusu tarafından düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, diğer füzelerin maddi zarar verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu sözcüsü iddialara yanıt vermedi ancak İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı geçen Ağustos ayında Suriye'yi 100 defa vurduklarını söylemişti.

İsrail, İran'ın Suriye topraklarına üs kurmasını ve Lübnan'daki müttefiki Hizbullah'a silah sevkiyatı yapmalarını engelleyeceğini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuriyeSaldırınınOrdununKuteyfahAncakSuriyeliAçıklamadaLübnanGolan TepeleriHava Kuvvetleri KomutanıAğustosHizbullah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24