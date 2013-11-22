Suriye ordusundan 'büyük operasyon' hazırlığı

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Kalamun bölgesindeki hareketliliğin, Suriye ordusunun 'büyük operasyon'a başlayacağının sinyali olduğunu belirtiliyor.

BBC Türkçe'den Hediye Levent, bölgedeki gözlemlerini kaleme aldığı yazısında şunları yazdı:

Kalamun Operasyonu'nun başladığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ancak birkaç haftalık hareketlilik ve şiddetlenen çatışmalar takip edildiğinde "operasyonun başladığı" söylenebilir.

Suriye haritasına bakıldığında güney-kuzey yönünde Ürdün sınırından başlayıp Dera, Otoyolun Şam-Humus arasındaki kısmı Lübnan sınırına paralel ilerleyen dağlık-ormanlık bir alandan oluşuyor.

Şam ve Humus kentlerinin içinden geçerek Halep'te sona eren otoyol göze çarpar. Otoyoldan Şam yönüne Hamidiye, TelKelah, Kuseyr, Sadad, Garra, Deyr Atiyeh, Nbik, Yabrud, Kuteyfe, Duma ve Şam merkez olarak sıralanıyor.

Otoban kenarında sıralanan Deyr Atiyeh, Nbik, Yabrud'un yanısıra muhaliflerin etkili olduğu çok sayıda küçük yerleşim birimi de var.

Suriye ordusunun buralara yönelik askeri operasyon başlattığı ve kasabaları kırsalları ile birlikte kontrol altına almaya çalıştığı söylenebilir.

Bu nedenle sık sık otoyol trafiğe kapatılıyor. Yabrud-Şam kırsalı arasında kalan bazı bölgelere yönelik hava bombardımanı yapıldığı da gelen haberler arasında.

Muhalifler bölgeden silah ve savaşçı geçiriyor

Peki bu bölge neden belki de aylar sürecek askeri operasyon başlatılacak kadar önemli?

Muhalifler Lübnan üzerinden temin edilen silah, para, savaşçıyı Kalamun bölgesinden Suriye içine taşıyabiliyor ve bu sayede Şam ve Humus, kırsalları ile birlikte tehdit altında tutulabiliyor.

Yine Ürdün sınırından Halep'e uzanan otoyol sivil ve askeri nakliyat açısından tek güzergah. Muhalifler otobanı tam anlamıyla kontrol altına alamasa da nakliyatta yaşanan her türlü aksaklık çatışmaların seyrini değiştirmekten Şam'da temel tüketim maddelerinin teminine ve fiyat artışlarına kadar birçok durumu doğrudan etkileyebiliyor.

Suriye ordusu açısından bölge, "ordunun personel ve enerjisinin önemli bir kısmını Şam'ın ve otoyolun korunması için kullanmak zorunda kalması nedeniyle kesinlikle kontrol altına alınmalı."

Ülkenin çalışır durumdaki 2 rafinerisi olan Banyas ve Humus rafinerilerinin güvenliğinin sağlanmasının yanısıra, operasyonun başarılı olması halinde "Şam'ın kuzeyden güvenliği sağlanarak güneye yani Dera'ya yönelmenin kolaylaşacağı" hesabı yapılıyor.

Özetleyecek olursak, Suriye ordusu Kalamun Operasyonu ile "muhalifleri, Şam-Humus arasındaki bölgede otoban ile Lübnan sınırı arasında sıkıştırmayı" hedefliyor. Bu çerçevede, "muhalifleri yerleşim birimlerinden çıkararak Lübnan sınırındaki dağlık araziye itmeye çalışıyor" denilebilir.

Her ne kadar 2 cümlede özetleniyor olsa da operasyonun kolay olmayacağı ve kısa sürede bitmeyeceği açık. Dağlık ve onyıllardır özellikle kaçakçılık için kullanılan yüzlerce arayolun bulunduğu çok geniş bir arazi... Suriye ordusunun ve silahlı muhaliflerin hummalı bir şekilde hazırlandığı operasyon 2,5 yılı aşkın süredir devam eden savaşın miladlarından biri olarak akıllarda kalacak gibi görünüyor.

Hizbullah katılacak mı?

Kalamun Operasyonu'nda da aktif rol alacağı dile getirilen Hizbullah'ın "operasyon çerçevesinde Lübnan sınırında konuşlanacağı" belirtilse de Suriye içine kadar girerek operasyona katılacağını savunanlar da var.

Muhalifler Hizbullah'ı "Esad yönetimine destek olmakla" suçlarken, Hizbullah "El Kaide uzantılı silahlı muhaliflerin Suriye-Lübnan sınırındaki ve Lübnan içindeki Şiileri tehdit ettiğini" öne sürüyor. Geçtiğimiz gün, El Kaide uzantılı bir grubun Lübnan'daki İran Büyükelçiliği'ni hedef alan bombalı saldırılarını "İran'dan çok Hizbullah'a Kalamun operasyonu öncesi mesajı" şeklinde yorumlayanlar da bulunuyor.