Suriye ordusu ve Hizbullah'dan cihatçı gruplara operasyon

Suriye ordusu ve Hizbullah örgütü, Suriye-Lübnan sınırında yer alan Arsal kentinde ve Kalamun bölgesinde cihatçı gruplara karşı bir operasyon başlattı.

Hizbullah'a ait TV kanalı Al-Manar ve örgüte yakın sosyal medya hesapları, operasyonun 'Arsal ve Kalamun'daki silahlı teröristleri tasfiye etmeyi amaçladığını' belirtti.

Haberlerde, Suriye ordu güçlerinin Suriye'deki Flita kasabasından, Hizbullah militanlarının ise Lübnan'daki Arsal'ın güneyinde ilerlemeye başladığı aktarıldı.

Operasyona, geçen haftalarda, Arsal'daki Suriyeli mülteci kamplarına militan ve silah aramak için baskın düzenleyen Lübnan askerlerine düzenlenen saldırı ardından karar verildiği bildiriliyor.

Askerlerin baskınında onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Ajanslar, militanlarla bölgeden ayrılmaları için son günlerde yürütülen müzakerelerin sonuç kaldığını bildiriyor.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri Salı günü yaptığı açıklamada, "Lübnan ordusu Arsal'da bir operasyon düzenleyecek ve hükümet bunu yapması için orduya izin verdi" demişti.

Halihazırdaki operasyona Lübnan askerlerinin katılıp katılmadığı bilinmiyor.

Reuters haber ajansı ise bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, Lübnan ordusunun operasyon ardından kaçan militanları hedef aldığını bildirdi.

Arsal, iki ülke arasındaki sınırın Lübnan tarafından yer alıyor ve cihatçı gruplar burada etkin bir şekilde hareket ediyor.

Arsal'ın hem kent merkezinde hem de çevresindeki kamplarda on binlerce Suriyeli mülteci yaşıyor.

Sınırın diğer tarafında ise Kalamun bölgesi bulunuyor. Bu bölge, büyük ölçüde Suriye ordusunun denetiminde yer alsa da bazı cihatçı gruplar burada faaliyet göstermeye devam ediyor.

Bölgedeki farklı gruplar arasında en etkin olanının, adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi olduğu bildiriliyor.