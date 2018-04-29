Suriye ordusu ve Hizbullah cihatçı gruplar karşısında 'büyük zafere yakın'

Lübnanlı Şii Hizbullah örgütünün lideri Şeyh Hasan Nasrallah, Lübnan-Suriye sınırında yer alan Arsal kentinde ve Kalamun bölgesinde cihatçı gruplara karşı başlatılan operasyonun "büyük bir askeri zafere" yaklaştığını söyledi.

Çarşamba günü Al Manar televizyonuna konuşan Şeyh Nasrallah, bölgedeki en etkin cihatçı grup olan Nusra Cephesi'nin kontrol ettiği toprakların büyük bir bölümünü kaybettiğini söyledi.

Nasrallah, Suriye'deki Flita kasabasının Nusra Cephesi militanlarından tamamen temizlendiğini belirtti.

Hizbullah lideri ayrıca, talep edildiği takdirde cihatçı militanlardan alınan toprakları Lübnan ordusuna devretmeye hazır olduklarını söyledi.

Örgütün yaptığı açıklamalara göre, operasyon iki koldan ilerliyor. Örgütten militanlarla sahada mücadele edilirken, Nusra'nın yöneticileriyle de müzakereler sürüyor.

Cuma günü başlayan operasyonun "Arsal ve Kalamun'daki silahlı teröristleri tasfiye etmeyi amaçladığı" belirtilmişti. Bölgedeki en etkin cihatçı grup ise, adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi.

Arsal'daki Suriyeli mülteci kamplarına militan ve silah aramak için baskın düzenleyen Lübnan askerlerine yönelik saldırının ardından bu kararın verildiği bildiriliyor.

Henüz operasyonda yer almayan Lübnan askerleri, Arsal kentini savunarak harekata destek vermeyi tercih ediyor. Operasyon kapsamında beş günde hızlı bir ilerleme sağlandı.

Arsal, iki ülke arasındaki sınırın Lübnan tarafından yer alıyor ve cihatçı gruplar burada etkin bir şekilde hareket ediyor. Hem kentin merkezinde, hem de çevresindeki kamplarda on binlerce Suriyeli mülteci yaşıyor.

Bir sonraki adımın ise, bölgede Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kontrolündeki toprakları almak olduğu belirtiliyor.

Hizbullah, altı yıldır süren savaşta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek vererek Suriye krizinde büyük rol oynadı.