Suriye Ordusu: İsrail Hava Kuvvetleri T-4 hava üssüne saldırı düzenledi

T24 Haber Merkezi

Suriye Savunma Bakanlığı, Humus kentinin doğusunda yer alan T-4 askeri hava üssüne İsrail Hava Kuvvetleri tarafından hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, saldırının maddi hasara neden olduğu ve füzelerin çoğununun düşürüldüğü belirtildi. İsrail tarafından henüz konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadı.

Reuters'ın haberine göre, bir ordu sözcüsü, devlet medyasına İsrail füzelerinin çoğunun hava savunma sistemiyle düşürüldüğünü, dört füzenin üsse ulaştığını ancak onların da sınırlı maddi hasara sebep olduğunu söyledi.

Jerusalem Post'un haberine göre, aynı saatlerde Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor'da da patlama sesleri duyuldu. Haberde, geçen hafta 'tanımlanamayan' uçakların Deyrizor'da İranlı milisleri hedef alan saldırılar düzenlediği de hatırlatıldı.

İsrail Ordusu, İran'ın savaşın parçaladığı Suriye'deki askeri varlığını sona erdirmek için ülkedeki İran destekli milis hedeflerini defalarca bombaladığını açıklamıştı.

Reuters'a bilgi veren Batılı ülkelerin istihbarat kaynakları, İran Devrim Muhafızları'nın T-4 hava üssünü kullandığını, bu nedenle İsrail'in son yıllarda birkaç kez hava üssünü vurduğunu söyledi.

İsrail de İran'ın T-4 üssünü 2006'da Hizbullah'a silah aktarmak için kullandığını açıklamıştı.

İsrail'den henüz konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadı.