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BBC Türkçe

Suriye ordusu, Irak sınırında 'İngiltere ve ABD güçlerine doğru yaklaşıyor'

Suriye ordusunun, Irak ve Ürdün'le sınırında bulunan, IŞİD'in son haftalarda geri çekildiği Badia adlı bölgede ilerleyişini sürdürdüğü bildiriliyor. Ordu güçlerinin, bu bölgedeki İngiliz ve ABD özel kuvvetlerinin muhalifleri eğittiği üsse yaklaştığı iddia

29 Nisan 2018 20:30

Suriye ordusunun, Irak ve Ürdün'le sınırında bulunan, IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) son haftalarda geri çekildiği bölgede Badia (çöl) adlı bölgede ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi.

Ordu güçlerinin, bu kapsamda, bölgede yer alan, İngiliz ve ABD özel kuvvetlerinin muhalifleri eğittiği üsse yaklaştığı iddia ediliyor.

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İngiliz Telegraph gazetesi, askerlerinin üsse yaklaşmakta olduğunu ve hali hazırda üsle aralarında yaklaşık 24 kilometre bulunduğunu yazdı.

Reuters haber ajansı operasyonda Suriye askerlerine Şii milislerin de destek verdiğini bildirdi.

Reuters'a konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki bazı grupların komutanları, IŞİD'in son dönemde Irak ve Ürdün sınırındaki bu çöl alanından çekilmesinden sonra ordunun buraya yöneldiğini söyledi.

Silahlı muhalif grupların yetkilileri, ordunun, bu bölgenin ÖSO'nun eline geçmemesi için ilerlediğini belirtti.

Muhalifler, Suriye ordusunun amacının Badia bölgesinde, Irak tarafındaki Şii milis gruplarıyla bir araya gelmek olduğunu da iddia etti.

Reuters, sınırın Irak tarafındaki bazı Şii milis güçlerinin de Cuma günü Suriye tarafına doğru ilerlemeye başladığını bildirdi.

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