"Suriye ordusu ile ÖSO arasında El Bab çevresinde çatışma çıktı" iddiası

Suriye ordusu ile TSK’nın destek verdiği ÖSO arasında dün El Bab civarında şiddetli çatışmalar çıktığı iddia edildi. Şam yönetimine yakın Al Masdar sitesi, Suriye ordusunun Ebu Zindin köyünde ordunun ilerleyişini engellemeye çalışan ÖSO’ya ait bir aracı vurduğunu yazdı.

Esad güçleri il 3 kilometre mesafe

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, bölgedeki askeri kaynaklar, TSK’nın El Bab’ı güneyden de çevirmeye başlaması sonucu Türk askeri ile güneybatıdan El Bab’a doğru ilerleyen rejim güçleri arasındaki mesafenin iyice azaldığını, mevziler arasındaki mesafenin 3 km’ye kadar düştüğünü vurguladı. TSK ve Esad güçleri arasında bir çatışma yaşanmadığı, ancak çatışma ihtimaline karşı Rusya ile sürekli temas halinde olunduğu belirtildi. Bölgeden bir askeri kaynak, “El Bab’da kimi zaman ‘Kara Şahin düştü’ filmindeki bazı sahneler gibi gelişmeler yaşanıyor. Kentin merkezindeki bazı yerlere girdik. ” bilgisini paylaştı.

Çatışma iddiası

Akşam saatlerinde ise Suriye ordusu ile TSK’nın destek verdiği ÖSO arasında şiddetli çatışmalar çıktığı iddia edildi. Şam yönetimine yakın Al Masdar sitesi, Suriye ordusunun Ebu Zindin köyünde ordunun ilerleyişini engellemeye çalışan ÖSO’ya ait bir aracı vurduğunu yazdı. Haberde dört ÖSO militanın yaralandığı, muhaliflerin makineli tüfeklerle saldırıya karşılık verdiği belirtildi. ÖSO ise dün sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında El Guz köyü yakınlarında Suriye ordusundan 2 askeri öldürdüklerini, bir BMP tankını da ele geçirdiklerini iddia etti.

Rusya, Türk tankçılarının bulunduğu binayı vurdu

TSK ve ÖSO’nun El Bab’a yönelik en yoğun taarruzu sürerken, bölgede IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenleyen Rus uçağının dün sabah yanlışlıkla bir binaya düzenlediği saldırıda 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “trajik olayla” ilgili üzüntülerini ileterek başsağlığı diledi.