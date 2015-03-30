Suriye ordusu İdlib'i kuşatıyor, siviller şehirden kaçıyor

Suriye ordusu, El Kaide ile bağlantılı Nusra Cephesi öncülüğündeki rejim karşıtı grupların eline geçen İdlib'de karşı saldırı başlattı. Şehirdeki siviller çatışmalar nedeniyle evlerini boşaltıyor.

Esad rejiminin Rakka'nın ardından kaybettiği ikinci vilayet başkenti olan İdlib'de, ordunun hava saldırılarına başladığı ve şehrin topçu ateşine tutulduğu belirtiliyor.

İdlib'deyse rejim karşıtı güçlerin hapishanelerdeki mahkumları serbest bıraktığı bildiriliyor.

BBC Türkçe'de tyayımlanan habere göre, muhaliflerin oluşturduğu İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise isyancıların İdlib'i ele geçirmesinden önce hükümet güçlerinin en az dokuz mahkumu idam ettiğini açıkladı.

'Çok sayıda kişi öldü'

Çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle birlikte İdlib halkı şehirden kaçmaya başladı.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Macid isimli bir sivil savunma gönüllüsü, isyancıların şehrin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini belirterek "İnsanları İdlib'den tahliye etmemize yardımcı oluyorlar" dedi.

"Dün gece saatlerine kadar tahliye operasyonlarına devam ettik. Ancak gece topçu bombardımanı başladı" diyen Macid, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bombardıman sırasında sivil savunma gönüllülerine ait dört aracın da tahrip olduğunu aktaran Macid, "Bu sabah tahliyelere yeniden başladık. İnsanları çevre şehirlere naklediyoruz" diye konuştu.

İsyancılar İdlib'deki Beşar Esad posterlerini tahrip etti.

İdlib'in stratejik önemi

Şehrin rejim karşıtı güçlerin eline geçmesiyle birlikte Suriye'nin kuzeyi, büyük oranda rejim karşıtlarının kontrolüne girmiş oldu.

İdlib'den geçen ve Suriye'nin kuzeyini başkent Şam'a bağlayan stratejik otoyol hattının da, şehrin düşmesiyle birlikte Suriye ordusununun kontrolünden çıktığı belirtiliyor.