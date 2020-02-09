Suriye ordusu İdlib ile Halep kırsalında 600 kilometrekare alanda kontrolü sağladı

Suriye ordusu, İdlib ile Halep kırsalında 600 kilometrekare genişliğindeki bir alanda kontrol sağladığı açıklamasını yaptı.

Suriye ordusunun yaptığı açıklamaya göre, İdlib’in doğusundaki kırsal alanlar yönünden ilerleyen Suriye güçlerinin, Halep’in güneyinden ilerleyen ordu güçleri ile bir noktada buluştu. Böylelikle İdlib’de 600 kilometrekare genişliğindeki bir alanın denetimi Suriye ordusunun eline geçti.

sputnik'in haberine göre; Suriye’nin devlet ajansı SANA’nın yer verdiği açıklamada, Suriye ordusunun bu kapsamda İdlib’de kontrol sağladığı onlarca yerleşim yerinden birisinin de Serakib kenti olduğu belirtildi.

Serakib, kritik önemdeki M4 ve M5 yollarının kesiştiği noktada yer alan bir şehir. M4, Halep'i Lazkiye'ye bağlıyor. M5 ise yine Halep'i başkent Şam'a bağlayan ana yol.

Serakib’de Türkiye’nin de bir gözlem noktası bulunuyor. Suriye ordusu ilerlerken Türkiye de buradaki gözlem noktasını güçlendirmek için çalışmalar yapmıştı.