Suriye ordusu: Halep’teki tahliyeler tamamlandı

Halep’in doğusundan sivil ve isyancıların tahliyesinin tamamlandığı bildirildi. Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'te kontrolün tamamen sağlandığı belirtildi.

Suriye hükümetine yakın medya kuruluşları ile muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Halep'in doğusunda kalan son sivil ve isyancıların da kenti terk ettiğini duyurdu.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada da, "cesur askerler ve müttefiki olan birliklerin verdiği kurbanlarla Halep'in terörizm ve teröristlerin elinden kurtarıldığı” belirtilerek, kentte güvenliğin sağlandığı ifade edildi.

Daha önce Suriye devlet televizyonu sivil ve isyancıları taşıyan son dört otobüsün kentten ayrıldığını duyurmuştu.

Suriye rejimine bağlı birliklerin direnişçilerin elindeki son mahalleyi de almasıyla, Halep 2012 yılından bu yana ilk kez yeniden hükümet ve müttefiklerinin kontrolüne geçmiş oldu.

Suriye'nin ekonomik merkezlerinden biri olan Halep, Suriye hükümetine bağlı güçler ile isyancılar arasında ikiye bölünmüştü. Kenti doğusu direnişçilerin elindeydi. Suriye ordusu, Halep'in tamamında kontrolü sağlayabilmek için kasım ayının ortasında Rusya hava kuvvetlerinin desteğiyle büyük bir operasyon başlatmıştı.

İç savaş sona ermedi

Halep, yaklaşık altı yıldır süren iç savaşta çatışmaların en yoğun yaşandığı yerler arasında bulunuyordu. Birleşmiş Milletler'in (BM) verdiği bilgilere göre, Doğu Halep'in tahliyesine başlandığı geçen perşembe gününden bu yana yaklaşık 35 bin kişi kenti terk etti.

Buna karşılık Suriye İnsan Hakları Gözlemevi en fazla 27 bin kişinin kentten ayrıldığını bildirdi. Bunlardan 7 bininin silahlı direnişçiler olduğu ve Halep'in güneybatısında isyancıların kontrolü altındaki bölgelere gittiği belirtildi.

Halep'te çatışmaların sona ermesine Suriye'deki iç savaş sürüyor. Ülkenin farklı bölgeleri Suriye hükümeti, Kürtler, çeşitli direnişçi gruplar ve radikal İslamcı IŞİD tarafından kontrol ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler ve müttefiki olan milisler, Suriye'de IŞİD ve Kürtlere mücadele yürütüyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ise radikal İslamcılara karşı hava saldırılarını sürdürüyor.