Suriye ordusu, Halep'te muhaliflerin kontrolündeki iki ilçeyi geri aldı

Suriye ordusu, hükümet güçlerinin Suriye'nin Halep kentinin doğusunda muhalif grupların kontrolünde olan iki yerleşim bölgesini ele geçirdiklerini açıkladı.

Askeri yetkililer, Suriye ordusu ve mütteffiklerin Halep'in doğusunda bulunan Cabal Badro ilçesii "tamamen geri aldıklarını" bildirdi.

Ordu Halep'in doğusuna doğru ilerlerken, yüzlerce sivil, evlerini terk ederek hükümetin kontrolündeki bölgelere kaçmayı sürdürüyor.

Muhalif gruplara ait kaynaklar, Cabal Badro'nun düşmesinden saatler önce, komşu ilçe Hanano'nun da hükümet güçlerinin eline geçtiğini açıklamıştı.

Hanano, Halep'te muhaliflerin ele geçirdiği ilk yerleşim bölgesi olarak biliniyor.

Suriye ordusunun, 2012'de muhaliflerin kontrolüne giren Hanano'yu Cumartesi günü geri almış olması, rejim güçlerinin saldırılar başladığından beri bölgede yakaladığı en büyük başarı.

Halep'in doğusunda 270 bin insanın yaşadığı düşünülüyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye hükümetinin başlattığı ve 13. gününe giren saldırılarda, 27 çocuğun aralarında olduğu 219 sivilin öldüğünü belirtiyor.