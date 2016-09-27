Suriye Ordusu Halep’te kara harekatı başlattı

Halep ve çevresi günlerden beri yoğun bombardıman altında bulunuyordu. Esad rejiminin şimdi kara birliklerini de kentteki isyancıların mevzilerine karşı devreye soktuğu bildiriliyor. Suriye askeri kaynakları Suriye ve Rusya‘nın muhalif güçlere havadan düzenledikleri bombardımanlar sonrasında Suriye Ordusu ile müttefiklerinin dört koldan kara harekatı başlattığını duyurdu. Bu harekatın geçen hafta sonu sona eren ateşkes sonrasındaki en büyük saldırı olduğu da belirtildi.

Halep Suriye iç savaşında en yoğun mücadele verilen bölgelerin başında geliyor. Kentin savaşan iki taraf için de büyük bir stratejik ve sembolik anlam taşıdığına işaret ediliyor. Esad rejimi eski ticaret merkezi olan Halep’in batısını, muhalefet güçleri ise doğusunu kontrolleri altında tutuyor.

300 bine yakın sivil kuşatma altında

İsyancıların elindeki bölgelerin haftalardan bu yana dış dünya ile bağlantısı kesik. Bu bölgelerde sayıları 300 bine kadar varan sivil halk kuşatma altında ve yoğun bir biçimde gıda, içme suyu ve tıbbi bakıma ihtiyaçları bulunuyor. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriye Ordusu’nun yoğun çatışmalar sonucu Halep’in eski şehir merkezine girdiğini, orada bazı binaları ele geçirdiğini haber verdi, ancak şimdiye kadar stratejik açıdan bir başarı kaydedilmediğini haber verdi. Suriye askeri kaynakları ise Halep Kalesi’nin yakınındaki bir mahalleiyi ele geçirdiğini açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan rejime bağlı bir milis komutanı ise seçkin birliklerin zırhlı araçlar eşliğinde Halep’in doğusuna doğru ilerlediğini, kentin güney batısından da çatışma haberleri geldiığini söyledi. Hükümete bağlı birliklerin kentin kuzeyindeki Filistin yerleşim bölgesi Handarat’a da yeniden saldırı başlattığı bilidirildi.

Dünya Sağlık Örgütü yardım koridorları açılmasını talep etti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Halep’in doğusunda mahsur kalan sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak, hasta ve yaralıların tahliyesini sağlamak üzere buraya acilen insanî yardım koridorları açılmasını talep etti. Örgüt sadece geçen hafta sonu Halep’in doğusundaki tıp merkezlerine 200’den fazla yeni yaralı getirilmiş olduğuna, Halep’in doğusundaki tüm giriş-çıkışların kapalı oluduğuna dikkat çekti.

Uçuşa yasak bölge tartışması

Almanya başbakanı Angela Merkel Suriye’nin bazı bölgelerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması taleplerine sıcak bakmadığını açıkladı. Merkel, “Ben şu anda hemen uçuşa yasak bir bölgenin kabul göreceği konusunda kuşkuluyum” açıklamasında bulundu.

Başbakan Merkel aynı zamanda Suriye’de yeniden ateşkes ilan edilmesi yönünde görüş bildirdi. Başbakan Merkel şu anda yeni ateşkes imkanlarının bulunmasının sadece Rusya ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın elinde olduğuna dikkat çekti. Merkel Halep'teki sivil halka karşı uygulanan vahşi şiddetin ‘kesinlikle kabul edilemez’ olduğunu da vurguladı ve Suriye’deki sürece ilişkin olarak “geçtiğimiz günlerde ağır, çok ağır bir gerileme gördük” ifadesini kullandı.

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