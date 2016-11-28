Suriye ordusu Halep'in doğusunu ikiye böldü

Suriye ordusunun Halep'in doğusuna yönelik yoğunlaştırdığı operasyonlar sonucu, muhaliflerin elindeki bölgelerin üçte birinin ordunun eline geçtiği bildiriliyor.

Suriye devlet televizyonu ve muhaliflereyakın Suriyew İnsan Hakları Gözlemevi, ordunun hafta sonundan bu yana devam eden son ilerleyişiyle birlikte, muhaliflerin elindeki doğu Halep mevzilerini kuzey ve güney olmak üzere iki parçaya ayırdığını aktardı.

Muhalif mevzilerinin bölünmesi bugün stratejik öneme sahip Sakhur mahallesinin ordunun kontrolüne geçmesiyle gerçekleşti.

AFP ayrıca, ordunun ele geçirdiği bölgelerden 10 bin sivilin evlerini terk ederek kaçtığını aktardı. Sivillerin bir kısmı, Halep'in kuzeyinde Kürt güçlerinin elindeki bölgelere kaçarken, bir kısmı da hükümet kontrolündeki batı Halep'e gitti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2012'den bu yana Halep'ten bu kadar büyük çaplı bir sivil kaçışı yaşanmadığını vurguluyor.

Haftasonu yaşanan yoğun çatışmalar sonucu muhaliflerin Halep'teki altı mahalleden çekildiği belirtiliyor.

Suriye ordusunun ilerleyişi, yoğun hava saldırılarının ardından geldi.

Anadolu Ajansı, Pazar günü Rusya ve Suriye'ye ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında 17 sivilin öldüğünü, en az 30 kişininse yaralandığını aktardı.

Ajans ayrıca Kasım ortasından bu yana Halep'te 500'ün üzerinde sivilin çatışmalarda hayatını kaybettiğini, 1800'ün üzerinde kişininse yaralandığını belirtiyor.

Halep'teki yoğun çatışmalar nedeniyle, faaliyet gösteren bir hastane bulunmuyor.

Sığınaklara kurulan polikliniklerde sivillere yardım edilmeye çalışılsa da Birleşmiş Milletler, Suriye'nin en büyük ikinci kenti Halep'in doğu bölgelerinde sağlık malzemelerinin tehlikeli bir hızla azaldığı uyarılarını yapıyor.