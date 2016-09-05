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BBC Türkçe

Suriye ordusu Halep'i yeniden kuşattı

Suriye'de hükümet güçlerinin, Halep'in güneyindeki askeri kışlaları ele geçirerek, kentin doğusundaki muhalifleri yeniden kuşatma altına aldığı bildirildi. Muhalifler geçen ay başında kuşatmayı kırmıştı.

05 Eylül 2016 06:24

Suriye'de hükümet güçlerinin, Halep'in güneyindeki askeri kışlaları ele geçirerek, kentin doğusundaki muhalifleri yeniden kuşatma altına aldığı bildirildi.

Muhaliflerin oluşturduğu İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun kentin güneyindeki bir topçu birliği ile askeri kışlanın denetimini sağlayarak muhaliflerin ikmal yolunu kestiğini duyurdu.

Suriye devlet medyası da askeri kışlanın yeniden hükümet güçlerinin eline geçtiğini belirtti.

Suriye ordusunun operasyonuna Rus uçakları da destek verdi.

Pazar günü Çin'de yapılan G20 zirvesinde, ABD Başkanı Barack Obama, Rusya ile Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya varmaya çabaladıklarını açıklamıştı.

Obama "Rusya ile hem desteklediğimiz taraflar hem de barış süreci hakkında ciddi görüş ayrılıklarımız var" dedi.

Suriye'nin en büyük kentlerinden, bir zamanlar ülkenin ticaret ve sanayi merkezi olan Halep, 2012'den bu yana ikiye bölünmüş durumda. Şehrin batısı Suriye hükümetinin, doğusu ise isyancı grupların denetimi altında.

Hükümet güçleri Temmuz ayında kentin kuzeyindeki Castello yolunun denetimini ele geçirerek muhaliflerin tek dışarı çıkış yolunu kapatmıştı.

Halep'e son geçiş yolu da Esad'ın kontrolünde Ağustos ayı başında kuşatmayı kırarak

Ancak uluslararası yardım kuruluşları bu süre içinde bölgedeki sivillere yardım ulaştıramadı. Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 250 bin sivilin yaşadığı tahmin ediliyor.

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