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BBC Türkçe

Suriye ordusu Halep'e yeni taarruz başlatıyor

Esad yönetimi, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Halep'i geri almak için yeni bir saldırı başlatacaklarını duyurdu. Suriye'de yeni bir çatışmasızlık süreci için ABD ve Rusya arasında süren görüşmeler ise bir gelişme kaydedilemeden çöktü.

23 Eylül 2016 15:24

Suriye'de Beşar Esad yönetimi, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Halep'i geri almak için yeni bir saldırı başlatacaklarını duyurdu ve sivillerden bölgeyi terk etmesini istedi.

Suriye medyasına konuşan askeri yetkililer "çıkış noktaları" oluşturulacağını ve isyancılar da dahil herkesin bu noktalardan Doğu Halep'i terk edebileceğini belirtti.

Yeni taarruza kara kuvvetlerinin katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

Suriye ordusunun kuşatması altındaki Doğu Halep'te yaklaşık 250 bin sivil yaşıyor.

Ülkede Kurban Bayramı'nın ilk günü ilan edilen ve 1 hafta süren çatışmasızlığın Pazartesi günü sona ermesiyle, Rusya destekli hava saldırıları da arttı.

Halep'in doğusuna dün akşam düzenlenen saldırılarda en az 13 kişinin öldüğü belirtildi.

AFP ajansının bölgedeki muhabiri Halep'in güneyindeki Bustan al-Qasr mahallesinin, uçaklardan atılan yangın bombaları sonucu tamamen yandığını bildirdi.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, Kallasa ve Bustan al-Qasr mahallelerine dün gece en az 14 kez vurulduğunu ve bölgede son ayların en yoğun saldırılarının yaşandığını belirtti.

Savaştan önce Suriye'nin ticaret merkezi olan Halep, 2012'den bu yana hükümet ile muhalifler arasında bölünmüş durumda.

saldırı düzenlenmişti.

Suriyeli aktivistler, Urum el-Kubra kasabası yakınlarında düzenlenen saldırıda, 12 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya'yı sorumlu tutarken

Çatışmasızlığın uzatılması için ABD ve Rusya'nın New York'ta yaptığı görüşmeler ise bir gelişme kaydedilemeden çöktü.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 'barış kapısını açık tutmaya çalışan tek taraf olamayacaklarını' belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Çatışmasızlığı sadece Esad hükümetinin uyması gereken bir kararmış gibi göstermeye çalışanlar oldu. Muhalifler de saldırıları durdurmalıydı" dedi.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görüşmeleri "uzun, sancılı ve umut kırıcı" olarak niteledi.

BBC'nin diplomasi muhabiri James Robbins görüş ayrılığının çok ciddi göründüğünü ve diyalog için çok az ortak zemin kaldığını belirtti.

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