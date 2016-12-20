Suriye ordusu Halep'e girmeye hazırlanıyor

Suriye Ordusu Halep'e gireceğini duyurdu. Suriye ordusunun müttefiki olan Hizbullah milislerine ait radyo üzerinden yapılan açıklamada bugün kente girileceği, isyancıların Halep'i terk etmek için acele etmeleri gerektiği belirtildi.

Direnişçi grupların bir temsilcisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Doğu Halep'i terk etmek isteyen sivillerin sadece yarısının tahliye edilebildiğini, isyancıların ancak siviller güvende olduğu zaman kentten ayrılacağını söyledi.

Bu arada, Suriye hükümeti Halep'ten sivillerin tahliye edilmesini denetleyecek olan 20 Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcisinin kentte konuşlandırılmasına izin verdi. BM Sözcüsü İsviçre'nin Cenevre kentide yaptığı açıklamada, böylelikle Halep'te görev yapan yabancı gözlemcilerin sayısının üç katına çıkacağını söyledi.

Kentten tahliyeler sürüyor

Halep'ten sivillerin tahliyesi devam ederken, kaç kişinin kenti terk ettiğine ilişkin çelişkili açıklamalar geliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Halep'ten 37 bin 500 kişinin tahliye edildiğini belirterek, "yarına kadar tüm tahliyelerin bitirilmesi hedefleniyor” dedi.

Uluslararası Kızıl Haç örgütünden yapılan açıklama ise Perşembe gününden bu yana 25 bin kişinin kentten ayrıldığı kaydedildi. Örgüt sözcüsü Ingy Sedky bugün Alman Haber Ajansı dpa'ya verdiği demeçte, Pazar günü tahliyelere yeniden başlanması ile yaklaşık 15 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti. Sedky, ancak tahliyelerin ne zaman sona ereceğinin henüz bilinmediğini söyledi.

En büyük sorun barınma ve ısınma

Kentten tahliye edilenlerin bir bölümü Türkiye sınırındaki İdlib kentine ve Halep'in civarındaki yerleşim yerlerine götürülüyor. Suriye-Amerika Tıp Topluluğu (SAMS) temsilcisi Muhammed Katub en büyük sorunun gelen insanların barınma ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi. Halep'ten gelenler, çadırlara, okullara ve camilere yerleştiriliyor. Katub, ancak bu yerlerde ısınma ve su sorununun bulunduğunu ifade etti. Katub, çok sayıda insanın soğukta tahliye edilmeyi beklediğini bu nedenle vücut ısısının düştüğünü, hatta bir hastanın bu nedenle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

BM yeni bir görüşme planlıyor

Suriye rejimi ile muhaliflerin sağladığı uzlaşma uyarınca, Halep'in doğusundaki muhalifler ve sivillerin kenti terk etmesi karşılığında, Beşad Esad rejimini destekleyen Şii Fua ve Kefraya köyleri de tahliye ediliyor.

Öte yandan, BM Suriye sorununun çözümü için tarafların 8 Şubat'ta Cenevre'de biraraya gelmesini planlıyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bu toplantı öncesinde Türkiye, Rusya ve İran ile de görüşmelerde bulunacağını açıkladı. Suriye'de iktidarı elinde bulunduran Beşar Esad ile isyancılar arasında daha önce yapılan dolaylı görüşmeler başarıya ulaşamamıştı.

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rtd/dpa/epd, JD/BÖ