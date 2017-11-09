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Suriye ordusu Ebu Kemal'i IŞİD'den aldı

Suriye resmi haber ajansı Sana, Suriye ordusunun IŞİD'in ülkedeki son kalesi olan Ebu Kemal'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

09 Kasım 2017 17:44

Suriye resmi haber ajansı Sana, Suriye ordusu ve müttefiklerinin, Irak sınırındaki Ebu Kemal kentinde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimiz müttefikler ve ek güçlerin işbirliğiyle, Deyr ez Zor vilayetindeki Ebu Kemal kentini kurtarmıştır" ifadesine yer verildi. Açıklamada hükümet birliklerinin artık doğu bölgelerindeki çöllerde geriye kalan son IŞİD güçlerine karşı savaşa yöneleceği kaydedildi.

Suriye Genelkurmayının açıklamasında, "Ebu Kemal kentinin kurtarılması, terörist IŞİD örgütünün bölgedeki projesinin genel çöküşünü simgelemesi açısından büyük önem taşımaktadır" ifadesi yer aldı.

Bu açıklama öncesinde merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Suriye'nin doğusundaki Ebu Kemal kentinden çekildiğini duyurmuş, Suriye ordusunun çekilme işlemi için kentten dışarı bir koridor açtığını bildrimişti.

Şam yönetimine yakın medya dün Suriye ordusunun IŞİD'in kontrolündeki son önemli bölge olan Ebu Kemal'e girdiğini duyurmuştu. Ebu Kemal Irak sınırına yakın olması sebebiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor. IŞİD militanlarının Irak sınırına yakın köy ve kentlerde saklandığı tahmin ediliyor.

ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonu verilerine göre IŞİD, Suriye ve Irak'ta kontrolündeki toprakların yüzde 96'sını kaybetti.

Reuters/AFP/DPA, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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