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Dünya

Suriye ordusu, Deyr ez Zor'u IŞİD'den tamamen temizledi

"Ordu, Deyr ez Zor'u IŞİD'in son kalıntılarından da özgürleştirdi"

03 Kasım 2017 14:28

Çeviri - Gonca Tokyol

Suriye ordusu, IŞİD’in son kalelerinden Deyr ez Zoru terör örgütünden tamamen temizledi. Eylül ayının başında 3 yıllık kuşatmanın kırılmasıyla girilen Deyr ez Zor’daki son militanların da kentten uzaklaştırıldığı Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından da teyit edildi.

Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamada, ordu ve müttefiklerinin kentin tamamını geri alarak IŞİD’in son kalıntılarını da yok ettiği ifade edildi. Sputnik ve Al Jazeera’ya konuşan askeri kaynaklar da, Suriye’nin doğusunda bulunan ve terör örgütünün güçlü olduğu son noktalardan biri olan Deyr ez Zor’un IŞİD’den temizlendiğini söyledi. Al Jazeera’ya konuşan kaynak, “Ordu, müttefik güçlerle işbirliği halinde Deyr ez Zor’u IŞİD’in son kalıntılarından da özgürleştirdi” dedi.

Daha önce Suriye ordusunun müttefiki Hizbullah tarafından yönetilen bir haber ajansı, Suriye ordusunun El Hamidiye, Şeyh Yasin, El Ardi ve El Reşidiya mahallelerinde kontrolü sağladığını ve teröristlerin elindeki son bölgeye doğru ilerlediğini duyurmuştu.

Rusya’nın hava desteğini alan Suriye ordusu ve müttefikleri, 5 Ekim’de IŞİD’in Deyr ez Zor’da 2 yıldan uzun süredir devam eden kuşatmasını kırarak kente girmişti. Petrol ve doğalgaz yataklarıyla çevrili Deyr ez Zor’un kaybedilmesi, terör örgütü açısından mali yönden büyük kayıp anlamına geliyor. Irak’ta büyük yenilgiler alan ve Rakka’da bozguna uğratılan IŞİD’in hakimiyetindeki toprakların birbirleriyle bağı da Deyr ez Zor’un tamamen temizlenmesiyle neredeyse kopma noktasına geldi.

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