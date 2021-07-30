Suriye ordusu Dera'yı topçu ateşine tuttu, muhalif güçler karşı saldırı düzenledi

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'de bir zamanlar muhalif güçlerin kalesi olan Dera'ya saldırı gerçekleştirdi.

The Guardian'ın aktardığına göre bölgede tekrar büyümeye başlayan muhalefeti durdurmak isteyen Şam güçleri, Dera'nın il merkezinde yer alan Dera el-Beled bölgesine füze yağdırdı ve topçu ateşine tuttu.

İranlı milislerle birlikte iki Suriye ordusu bölüğünün de perşembe sabahı şehre karadan saldırdığı belirtildi. Saldırılar gün boyunca devam etti.

Muhalif güçlerin, topçu yağmurunun ardından Esad güçlerine Dera'nın kırsal bölgelerinde karşı saldırı başlattığı belirtildi. Karşı saldırılarda 8 Şam'a bağlı savaşçının öldürüldüğü ve Suriye ordu noktalarında onlarca askerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Dera sakinleri, Şam'ın saldırılarının 4 sivil öldürdüğünü ve ciddi sayıda insanın bölgeyi terk etmeye başladığını bildirdi.

Şam'ın geri aldığı muhalif bölgelerin çoğundaki insanlar, Suriye ordusu yaklaştıkça bölgeleri terk edip İdlib'e geçmişti. Dera'daki insanların çoğunluğu işe bölgeyi terk etmedi.