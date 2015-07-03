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Dünya

Suriye ordusu cihatçı örgütleri püskürttü

'100'den fazla cihatçı öldürüldü'

03 Temmuz 2015 21:41

Halep'i ele geçirmeye çalışan Ensaru'ş Şeria adı altında birleşen cihatçı örgütlere karşı Suriye ordusu, karşı yoğun hava saldırılarıları düzenledi. Ülkenin resmi haber ajansı SANA, örgütlerin püskürtüldüğünü ve 100'den fazla militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, Esad karşıtı örgütlere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Perşembe gecesi rejim güçlerinin kontrolündeki en az yedi bölgeye yüzlerce roket ile saldırı düzenlendiğini ve çatışmaların sabah erken saatlere dek sürdüğünü duyurdu. Çatışmalarda ağır silahların kullanıldığı, Halep'in batısında bazı binalara giren militanların daha fazla ilerleyemedikleri bildiriliyor.

Suriye medyasında, Başbakanın Halep'e gidip askeri birlikleri denetlediği, yerel yönetime nakit maddi yardımda bulunduğu yönünde haberler yayımlandı.

 

Halep'e saldırı için yeni koalisyon

 

Suriye 'de cihatçı örgütler, Halep’e Perşembe günü akşam saatlerinde yoğun havan topu ve roket saldırısında bulunmuştu. Ensaru’ş Şeria (Şeriatın Yardımcıları) adını verdikleri bir koalisyon kurduklarını belirten silahlı gruplara İdlib saldırısında olduğu gibi el-Kaide’nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi liderlik ediyor. Ensaru’ş Şeria imzasıyla yayımlanan bildiride Halep’e saldırı için oluşturulan yeni koalisyonda şu örgütlerin yer aldığı açıklandı:

Nusra Cephesi, Ensaru’d- Din Cephesi, İslam Mücahitleri Hareketi, Ensaru’l Hilafe, Ahraru’ş Şam Hareketi, Tevhit ve Cihat Tugayları, Fevcu’l Evvel, Ebu Amara Tugayları, Fevcu’l Hilafe Tugayları, Seraya el-Miad, Cundullah, Sultan Murad Tugayları. 

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