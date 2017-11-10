Suriye Ordusu: Bölgedeki IŞİD hakimiyeti sona erdi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Kasım (DHA) - Suriye ordusu, ülkede IŞİD\'in elinde kalan son kasabayı da ele geçirdiğini duyurarak, İslamcı militan örgüte karşı zaferini ilan etti. Suriye ordusundan yapılan açıklamada, ordu ve müttefiklerinin Irak sınırı yakınında yer alan ve IŞİD\'in elinden alınan son kasaba olan Ebu Kemal\'in yakınında küçük çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Suriye ordusunun açıklamasında, Ebu Kemal\'in alınmasıyla IŞİD\'in 2014 yılında Irak ve Suriye topraklarında hilafet ilan ederek başlattığı hakimiyetin sonu olduğu vurgulandı ve az sayıda IŞİD\'li teröristin ülkeyi terketmek üzere doğu ve kuzey yönlerine kaçmakta oldukları belirtildi. Ordunun yaptığı açıklamada, \"Bölgedeki DEAŞ (IŞİD) örgütü çöktü\" denildi.

Suriye Ordusu, Hizbullah ve Şii militanlarla birlikte, Rusya’nın da desteğini alarak, IŞİD’in bölgedeki hâkimiyeti altına aldığı bölgeleri kurtardı.

IŞİD’in elinden alınan son kasaba olan Ebu Kemal, Fırat Nehri kıyısında, Deyrezor şehrinin Irak sınırındaki kısmında yer alıyor.

IŞİD halen bölgede yer alan bazı köy ve arazileri elinde tutuyor olsa da, Ebu Kemal’i kaybetmek, IŞİD’in 2014 yılında ilan ettiği halifeliğin sonu olarak kabul ediliyor.