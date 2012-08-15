Suriye ordusu Azaz kasabasını havadan vurdu: 30 ölü

Suriye ordusunun Türkiye sınırına yakın bölgedeki Azaz kasabasına düzenlediği hava operasyonunda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.



Suriye ordusu, Türkiye sınırına yakın Azaz kasabasına hava operasyonu düzenledi.

Gün boyunca devam eden operasyonda, yerel sağlık birimlerinin iddiasına göre en az 30 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı.

Öncesinde yapılan açıklamada ise ölü sayısı 80 olarak bildirilmişti.

Yetkililer, onlarca binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı olayda ölü sayısının artmasından endişe ediyor.



'Lübnanlı rehineler öldü'



Özgür Suriye Ordusu'nca yapılan açıklamada daha önceden kaçırılan Lübnanlı rehinelerin bir kısmının bölgede olduğu ve bombardıman sırasında bazılarının hayatını kaybettiği bildirildi.

Halep civarında muhaliflerin kontrolü altında olan 4 kasabadan biri olan Azaz kasabası, yaklaşık bir haftadır Suriye ordusunun kuşatması altında bulunuyordu.

Şam yönetimi, muhaliflerin kontrolündeki kasabalara yönelik operasyon yapılacağını duyurmuş ve bölgeye çok sayıda asker sevk etmişti.



Yaralılar Türkiye'ye getirildi



Öte yandan Halep ve Azaz kasabası civarındaki saldırılar nedeniyle çok sayıda Suriyeli Türkiye'ye geldi.

Yapılan açıklamada 100'den fazla yaralının Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildiği belirtilirken, yaralılardan 13'ü yolda hayatını kaybetti.

Suriyeli yaralılardan durumu ağır olan 12 tanesi Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.