Suriye'nin kuzeyinde cezaevi kuşatması sürüyor; IŞİD, çocukları 'canlı kalkan' olarak kullanıyor

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Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in Suriye'nin kuzeyinde militanlarının tutulduğu SDG kontrolündeki hapishaneye saldırmasıyla başlayan çatışmalarda teröristlerin yüzlerce çocuğu canlı kalkan olarak kullandığı belirtiliyor.

Kuşatmanın 5. gününde IŞİD'liler, çocuk tutukluların tutulduğu yatakhanelere giderek 700 kadar çocuğu kendi bulundukları bölgeye getirdi. Bu çocukların en gencinin 12 yaşında olduğu belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre radikal İslamcı teröristler, çocukları yanlarına almalarının Haseke'deki hapishaneyi kuşatan SDG güçlerinin saldırmasını önlemesini umuyor.

SDG, çatışmalarda bazı çocuk tutukluların öldüğünü veya yaralandığını belirtirken; Save The Children grubu tekrar ülkelere çocukları geri almaları için çağrıda bulundu. Birçok ülke, IŞİD'e katılan çocuklara veya aileleri IŞİD'e katılan çocuklara vatandaşlıklarını geri vermemişti.

ABD'nin hava saldırısıyla desteklediği SDG liderliğindeki güçler, Perşembe gününden bu yana Haseke kentinde IŞİD militanları ile çatışıyor.