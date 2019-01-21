Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD-SDG konvoyuna intihar saldırısı

AFP Suriye'nin kuzeyinde ABD askerleri SDG güçleriyle birlikte hareket ediyor

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde, Anerikan askerleri ile YPG'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi.

Merkezi Londra'da bulunan Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 5 kişinin öldüğünü bildirdi. Ancak bu bilgi, resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Saldırının düzenlenme şekli ve kayıplar konusunda farklı kaynaklardan çelişkili haberler geliyor.

Rudaw: 8 SDG savaşçısı öldü

Irak'taki Kürdistan bölgesinin başkenti Erbil'den bildiren Rudaw haber ajansı saldırıda 8 SDG savaşçısının öldüğünü, 2 ABD askerinin de yaralandığını bildirdi.

Suriye'de Kürtlerin denetimindeki bölgeden haber geçen ANHA ajansı da saldırıyı doğruladı ancak hedefi ve kayıplar konusunda farklı bilgiler geçti.

Olay yerinden bildiren ANHA muhabirleri, saldırının ilçenin girişindeki bir köprü üzerindeki kontrol noktasında bomba yüklü bir araçla düzenlendiğini ancak zamanında fark edildiği için can kaybı olmadığını kaydediyorlar.

AFP Geçen hafta Menbic'deki saldırının gerçekleştiği alanın yakınlarındaki Amerikan askeri araçları

Geçen hafta Fırat Nehri'nin batısındaki stratejik önemi yüksek Menbic kentinde de ABD ve SDG güçlerine intihar saldırısı düzenlenmişti.

IŞİD'in üstlendiği saldırıda 2'si asker 4 ABD vatandaşı ile 2 SDG savaşçısı ölmüştü.

10 sivilin de yaşamını yitirdiği Menbic saldırısı, ABD güçlerinin bölgede uğradığı en büyük can kaybıyla sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, saldırıda ölen ABD askerleri için taziyelerini iletmişti.